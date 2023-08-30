Участники СВО будут проходить лечение в новом отделении Алексеевской ЦРБ Белгородчины. Фото: @andrey_ikonnikov31.

Вчера, 29 августа, в Алексеевской ЦРБ Белгородской области открыли новое неврологическое отделение. Здесь проходят реабилитацию пациенты. По словам главы регионального Минздрава Андрея Иконникова, здесь есть все необходимое оборудование и персонал, однако площадей недостаточно.

В этом же корпусе есть свободный этаж, который не используется. По заявлению Иконникова, его можно отремонтировать и эксплуатировать как полноценное отделение. Губернатор одобрил такую инициативу.

- Здесь будут проходить реабилитацию в том числе участники СВО — для этого мы дополнительно обучим и отправим на практику врачей реабилитологов в военные госпитали, - отметил Иконников.

Министр уже сегодня встретится с губернатором для определения источников финансирования и сроков. Работы по ремонту этажа планируют начать уже в этом году.