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НовостиОбщество30 августа 2023 5:31

В Белгородском районе назначили врио главы администрации

Дмитрий Рудев временно занял кресло главы района
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородском районе назначили временно исполняющего обязанности главы администрации. Им стал Дмитрий Рудев, сообщается в ряде СМИ.

До этого назначения, Рудев работал первым заместителем главы администрации Белгородского района — руководителем аппарата администрации.

Напомним, 28 августа после оперативного совещания правительства губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе с должности по собственному желанию Владимира Перцева. Он руководил администрацией Белгородского района с апреля 2020 года. Сообщалось, что он покинул пост в связи с переходом на новую работу.