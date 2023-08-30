В Белгородском районе назначили врио главы администрации

В Белгородском районе назначили временно исполняющего обязанности главы администрации. Им стал Дмитрий Рудев, сообщается в ряде СМИ.

До этого назначения, Рудев работал первым заместителем главы администрации Белгородского района — руководителем аппарата администрации.

Напомним, 28 августа после оперативного совещания правительства губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе с должности по собственному желанию Владимира Перцева. Он руководил администрацией Белгородского района с апреля 2020 года. Сообщалось, что он покинул пост в связи с переходом на новую работу.