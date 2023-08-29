Следком РФ расследует обстрел белгородского села Новой Таволжанки 28 августа 2023

Следователи СК России будут расследовать очередные факты обстрела ВСУ села Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал федерального ведомства. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Как ранее информировал сайт bel.kp.ru, накануне со стороны Украины атаке подверглись 12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах нашего региона. Самая напряженная ситуация сложилась в Шебекинском городском округе. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка (22 прилета). Повреждены три частных дома (посечены фасады и кровля, выбиты окна) и одна хозпостройка.