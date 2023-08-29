Белгородца, убившего молотком случайного прохожего, отправили на девять лет в колонию

Смертельная драка началась с потасовки между мужчиной и женщиной. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следствие и суд установили, что 1 июня 2022 года 62-летний белгородец находился на трамвайной остановке в Старом Осколе, куда в это же время подошла семейная пара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области. Между фигурантом и женщиной возникла ссора, так как женщина заподозрила его в воровстве строительных инструментов из находившегося неподалеку садоводческого товарищества. Между ними произошла драка, в ходе которой они причинили друг другу телесные повреждения.

Муж дамы женщины в силу своего физического состояния полноценно не мог защитить ее, но попытался за нее вступиться, взяв в левую руку молоток. Оппонент выхватил инструмент из рук мужчины, и нанес ему многократные удары по ногам, груди и лицу, от чего потерпевший присел на корточки и нагнул голову вниз, закрыв её своей рукой. После этого подсудимый продолжил бить потерпевшего молотком по голове, шее и в область левой руки. В результате 55-летний мужчина потерял сознание, его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Приговором суда мужчине назначено наказание по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в виде девяти лет лишения в колонии строго режима.