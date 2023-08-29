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НовостиЗвезды29 августа 2023 16:04

В Белгороде откроется выставка картин творческой династии Работновых

Экспозиция разместится в «Родине»
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Посетителям представят работы известного художника Александра Работного и его дочери Марии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Творчество Александра Сергеевича многогранно. В его ранних работах заметны черты советского сурового стиля. В более поздний период своего творчества автор обращается к древнерусской иконописной традиции. Художник расписывал храмы в Кемеровской и Белгородской областях.

Творческий путь отца продолжила его дочь Мария. Девушка окончила факультет дизайна и технологий БГИИК, не раз участвовала в областных и межрегиональных выставках, становилась стипендиаткой мэра Белгорода и Российского фонда культуры. Как и у Александра Сергеевича, особое место в творчестве Марии занимает портрет. Работает художница в различных техниках, преимущественно акварелью, увлекается компьютерной графикой.

Открытие состоится завтра, 30 августа, в выставочном зале в 16:00. Увидеть картины можно будет до 20 сентября.