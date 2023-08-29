В Белгородской области потеплеет до +30 градусов 30 августа 2023

В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +27 до +29 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 августа на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем от +25 до +30 градусов. В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +27 до +29 градусов.

В связи жаркой погодой Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать головные уборы и носить с собой бутылочку воды. Инспекторы ГИМС напоминают жителям региона, что 25 августа закончился купальный сезон. Рыбакам спасатели рекомендуют перед уходом на рыбалку обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.