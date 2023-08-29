В Белгороде состоится кибертурнир по FIFA 23

Регистрация начнется в 17:00, открытие – в 17:20, старт – в 17:30. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Участников турнира, который состоится в «Октябре» (ул. Николая Островского, 20) ждут кубки, медали и подарки от партнеров. Победители получат денежные призы. А еще будут организованы прямые трансляции матчей субботнего игрового дня на большом экране.

Предварительно проинформировать организаторов об участии можно здесь. Для регистрации нужно указать порядковый номер и ФИО. Можно регистрировать членов семьи и друзей.