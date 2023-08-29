В белгородском Шебекино продолжают восстанавливать общежитие

Крыша здания полностью сгорела и обрушилась. А также пострадал весь пятый этаж. Об этом информирует оперштаб региона. Сейчас восстановительные работы в общежитии выполнены на 60%. Кровля здания полностью готова, и строители приступают к утеплению крыши и внутренней отделке комнат. 35 квартир обещают восстановить до конца этого года.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, губернатор объяснил, почему восстанавливать дома в Шебекино будут по старым планам.

СПРАВКА «КП» В Шебекино после обстрелов под снос пошли два МКД: трехподъездный на улице Московской 1931 года постройки и шестиподъездный пятиэтажный дом на Железнодорожной 1976 года. Оба решено восстанавливать, работы уже ведутся. Планируется, что уже к концу года жители этих домов вернутся в свои отстроенные квартиры.