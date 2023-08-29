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НовостиПроисшествия29 августа 2023 14:11

Белгородец ударил соседку шваброй

Ему «светит» до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившейся за помощью с переломом пальца 55-летней местной жительнице. Участковые выяснили, что она пострадала во время конфликта с соседом. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, живущие по соседству белгородцы давно конфликтовали на бытовой почве. В ходе очередной словесной перепалки злоумышленник взял швабру и ударил женщину по руке женщины. В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.