Белгородец ударил соседку шваброй

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившейся за помощью с переломом пальца 55-летней местной жительнице. Участковые выяснили, что она пострадала во время конфликта с соседом. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, живущие по соседству белгородцы давно конфликтовали на бытовой почве. В ходе очередной словесной перепалки злоумышленник взял швабру и ударил женщину по руке женщины. В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.