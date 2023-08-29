В Белгороде установили 69 светофоров с адаптивным управлением

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Адаптивное управление - это специальная система, которая анализирует транспортное движение на дорогах и старается сделать его более комфортным и эффективным для пешеходов и водителей, изменяя время переключения сигналов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Такая технология появилась в нашем регионе в 2021 году. С тех пор в Белгороде установлены 69 светофорных объектов с адаптивным управлением: они помогают регулировать поток на улицах Щорса, Славы, Ватутина, Будённого и многих других.