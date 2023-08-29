Свыше 9,4 тысяч школьников Белгорода отдохнули в детских лагерях

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Для них работали 46 лагерей с дневным пребыванием. В оздоровительных центрах Крыма, Краснодарского края и Санкт-Петербурга побывали 1 354 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В белгородских школьных лагерях для ребят разработали интересную насыщенную событиями программу. Они занимались спортом, учились безопасному поведению на воде в рамках проекта «Безопасное лето», участвовали в городских праздниках.

Для детей из неблагополучных семей организовали смену «Содействие». Активное участие в воспитательной работе принял центр социализации подростков «Я дома». Определиться с будущей профессией помогли мастер-классы преподавателей белгородских техникумов и колледжей. На осенних каникулах смена продолжит работу.