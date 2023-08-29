Белгородский мэр проверил, как оклеивают окна бронепленкой в детском саду № 78

Фото пресс-службы мэрии Белгорода.

Из 183 окон сада оклеено 120. Процесс идет оперативно и будет завершен в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В здании оборудованы зоны безопасности. Для каждой группы собраны индивидуальные пакеты, отработан маршрут движения, создана понятная навигация.

- Воспитателями продуманы различные игры, чтобы занять детей в укрытиях и отвлечь. Работа выполнена на очень высоком уровне, - отметил Валентин Демидов.

Предусмотрены также укрытия в подвале для детей, которые могут находиться на прогулке во дворе сада. Выполнение требований безопасности проверила областная комиссия. У нее возникли вопросы к вентиляции укрытия. Недочеты оперативно устранили.

Отметим, для всех школ и детских садов Белгорода поставлено порядка 65 тысяч квадратных метров бронепленки. Процесс оклейки завершится к 1 сентября.