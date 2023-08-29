В Белгородской области поймали браконьера

Вчера, 28 августа, в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Старому Осколу поступило сообщение представителя Управления лесничего и охотничьего хозяйства о том, что на территории Дмитриевского заказника идет охота, слышны звуки выстрелов. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили 57-летнего ранее судимого старооскольца. В его автомобиле «Нива» находилась туша убитого кабана. Кроме того, полицейские изъяли карабин, патроны и гильзы. В соответствии с ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота на особо охраняемой природной территории) подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.