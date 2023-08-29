«Дыши искусством»: в белгородском Бочарово состоится детский культурный форум

Участниками форума станут 200 учащихся детских школ искусств региона по специальностям изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фортепиано, клавишные народные инструменты, оркестровые инструменты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Ребят ждут мастер-классы, творческие диалоги с ведущими деятелями культуры, квиз-марафоны, экскурсии. В рамках события будет организовано два вида работ с аудиторией: «Арт-час» и «Арт-диалог». Конечно же, не обойдется без торжественной части, лагерного костра и зажигательных флешмобов.