14-летний белгородец пострадал в столкновении «Рено» и мопеда

По предварительным данным, вчера, 28 августа, в 14:10 на улице Пролетарской в районе дома № 145 33-летний водитель, управляя «Рено Логан», при повороте налево создал помеху для движения мопеду «Альфа Спорт» под управлением 16-летнего водителя и столкнулся с ним столкновение. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В результате ДТП 14-летний пассажир мопеда получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за выходные на дорогах Белгородской области полиция выявила 1711 нарушений ПДД.