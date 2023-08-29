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НовостиПроисшествия29 августа 2023 11:30

14-летний белгородец пострадал в столкновении «Рено» и мопеда

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 28 августа, в 14:10 на улице Пролетарской в районе дома № 145 33-летний водитель, управляя «Рено Логан», при повороте налево создал помеху для движения мопеду «Альфа Спорт» под управлением 16-летнего водителя и столкнулся с ним столкновение. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В результате ДТП 14-летний пассажир мопеда получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за выходные на дорогах Белгородской области полиция выявила 1711 нарушений ПДД.