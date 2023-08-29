В Белгородской области посчитали норных животных

Специалисты управления Экоохотнадзора и охотпользователи обследовали известные и предполагаемые места обитания зверей: в оврагах и на склонах холмов, на территориях, поросших кустарниками и лесом.

Были зафиксированы более 700 жилых нор лисицы, около 80 нор енотовидной собаки и более 700 нор барсука. В естественной среде зоозащитники обнаружили 1889 особей барсука и 438 енотовидных собак. Барсуки же чаще всего встречаются в Красненском, Вейделевском, Борисовском, Корочанском, Чернянском районах, а также Валуйском городском округе. Наибольшее количество лисьих нор учетчики зафиксировали в Вейделевском и Борисовском районах, Губкинском и Валуйском городских округах.