Ученики белгородских медицинских классов прошли практику в поликлиниках и больницах

Медицинские классы фукционируют в двух школах Староосколького округа - центре образования № 1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко и школе № 28 имени А.А.Угарова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В течение учебного года занятия с ребятами проводили практикующие врачи Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского и детской окружной больницы. Школьники проходили программу профессионального обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Во время летних каникул наступило время применить полученные знания на практике и поближе познакомиться с работой учреждений здравоохранения. Ученики медклассов школы № 28 имени А.А. Угарова побывали в детских поликлиниках, а также в консультативно-диагностическом центре, расположенном в микрорайоне Олимпийский, и в стационарном отделении детской больницы.

Школьники посмотрели, как организована работа медперсонала в различных медицинских учреждениях, в том числе в плане охраны труда и техники безопасности. Изучили структуру детских поликлиник и стационара. Побывали на приеме в рентген-кабинете, прививочном кабинете, процедурном кабинете, физиокабинетах.

Практика учеников «Академии знаний» проходила на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Ребята поработали с медтехникой и приборами, использовали современное медицинское оборудование. А еще юные медики побывали в палате интенсивной терапии, операционной, помогали проводить диспансеризацию, познакомились с работой педиатрического отделения и обязанностями процедурной медсестры.