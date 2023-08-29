Белгородские росгвардейцы стали лучшими в Центральном округе

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Участниками были инспекторы пожарной безопасности Центрального округа, а также Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского и Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии. На теоретических занятиях обсуждались требования по пожарной безопасности при проектировании, строительстве и ремонте зданий, при размещении в полевых условиях, а также обучению личного состава по мерам пожарной безопасности.

На практических занятиях специалисты выполнили нормативы по надеванию пожарного снаряжения, работе на пожарных автомобилях, тушению условного пожара и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.

Кроме того, подразделение инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Белгородской области стало лучшим по итогам первого полугодия 2023 года. За достижение высоких результатов в служебной деятельности представителю регионального управления Росгвардии вручили переходящий кубок.