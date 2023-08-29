Белгородец сломал челюсть знакомому во время дня рождения ребенка

В ОМВД России по Прохоровскому району обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что её мужу причинили телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Выяснилось, что 37-летнему мужчине нижнюю челюсть сломал односельчанин.

По предварительным данным, 35-летний злоумышленник пришел к семейной паре на празднование дня рождения ребенка. После застолья мужчины вышли во двор, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры гость ударил хозяина кулаком в лицо. В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.