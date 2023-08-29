В белгородских Ровеньках оценят капремонт дома № 129 по улице Гагарина

В жилом двухэтажном здании 1971 года постройки – 22 квартиры, в которых проживают 39 человек. В доме заменили кровлю из профлиста. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В общественных обсуждениях примут участие представители Фонда ЖКХ Белгородской области, органов местного самоуправления, подрядной организации, осуществлявшей выполнение работ, депутаты, а также лица, осуществляющие управление многоквартирным домом (ТСЖ, жилищный кооператив или управляющая организация), в том числе собственники помещений.

По результатам приемки будет составлен и подписан протокол, в котором будут указаны замечания участвующих в приемке лиц, либо зафиксировано отсутствие недочетов. В случае наличия замечаний для подрядной организации, выполнявшей капремонт на объекте, будет определен срок их устранения.