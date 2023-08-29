Белгородец потерял 50 тысяч рублей при покупке колес на «КамАЗ»

Аферист разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже колес для «КамАЗа», которых у него не было в наличии. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве. Им оказался 37-летний житель Курской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгродской области.

По предварительным данным, мужчина разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже колес для «КамАЗа», которых у него не было в наличии. Летом 2022 года на связь вышел покупатель - житель поселка Октябрьский Белгородского района. 50-летний мужчина перевел продавцу 30 тысяч рублей, но товар так и не получил. Злоумышленник сначала придумывал различные отговорки, а позже и вовсе перестал выходить на связь. Теперь в соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ аферисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.