Белгородский «Салют» упустил победу в Челябинске

2 сентября белгородцы примут на своем поле пермский «Амкар». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

«Челябинск» на домашнем стадионе «Центральный» принимал наш «Салют». Уже на 12-й минуте белгородцы повели в счете – отличился Бурюкин, чей точный удар принес победу команде Виктора Навоченко в кубковой встрече с «Авангардом». Но в этот раз, увы, «Салют» даже очка не заработал. На 73-й минуте хозяева отыгрались – отличился Косянчук. А победу уральскому клубу принес вышедший на замену Ульяновский – он огорчил нашего Кузьменко на 79-й минуте. Итог – 2:1 в пользу «Челябинска».

«Салют»: Кузьменко, Семейкин, Елисеев, Демченко, Желтиков (Долгалев, 63), Белобаев, Дегтярев (Филиппов, 68), Винников (Подзолков, 84), Бурюкин (Бояркин, 63), Дегтев, Максимчук (Шабанов, 68).

Теперь 2 сентября белгородцы примут на своем поле пермский «Амкар». Начало в 17:00. В турнирной таблице команды разделяет шесть очков. У наших парней десятое промежуточное место (четыре балла), у уральцев – пятое (десять). Лидирует «Новосибирск» (17).