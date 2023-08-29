Белгородские многодетные семьи получат выплаты на покупку школьной формы первоклассникам

Многодетные семьи Белгородской области могут получить социальную выплату для обеспечения детей школьной (либо заменяющим ее комплектом одежды) и спортивной формой. В 2022 году на эти цели было направлено 7,8 миллиона рублей, количество детей школьного возраста в многодетных семьях составляло 2 586 человек. В 2023 году на эти цели в бюджете предусмотрено более девяти миллионов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подать заявление на выплату через Госуслуги можно по ссылке.

Сервис доступен для семей, в которых проживают трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших 18 лет и обучающихся в организациях среднего общего, среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения в возрасте до 23 лет.

Срок предоставления государственной услуги – десять рабочих дней со дня обращения.