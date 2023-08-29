В Белгородской области появится медицинский кластер

В образовательный кластер по отрасли клиническая и профилактическая медицина войдут Старооскольский медицинский и Валуйский колледжи, медколледж медицинского института НИУ «БелГУ», а также 14 медицинских и фармацевтических организаций Белгородской области и «Центр опережающей профессиональной подготовки». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ядром кластера и грантообладателем является Старооскольский медицинский колледж. Это будет уже второй кластер в регионе, созданный в рамках государственно-частного партнерства. Именно здесь будут работать 22 новые зоны, оснащенные самым современным оборудованием.

Уже с 1 сентября 1 235 студентов кластера начнут обучение по новым образовательным программам, станут частью корпоративной культуры медицинских и фармацевтических организаций области, гарантирующих трудоустройство после завершения обучения.