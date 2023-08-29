В Белгородской области сформируют второй полк самообороны

В Белгородской области формируют второй полк территориальной самообороны. Об этом в традиционном вечернем эфире, накануне, 28 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, добровольцы получат форму и снаряжение после того, как они определенное время добросовестно отработают в отрядах. Численность второго полка территориальной самообороны составит три тысячи человек.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, губернатор вручил награды отличившимся бойцам Шебекинской самообороны.