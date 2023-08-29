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НовостиСпорт29 августа 2023 6:08

Белгородец выиграл бронзу на Международном фестивале университетского спорта

Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга
Алексей СЕРГУНИН
Георгий Глазунов (в центре).

Георгий Глазунов (в центре).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В заключительный день соревнований были разыграны 11 комплектов наград. По итогам финальных заплывов, прошедших 27 августа, представители российских вузов завоевали 26 медалей – девять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых. В активе нашего земляка Георгия Глазунова третий результат на дистанции 100 метров брассом. Студент ТУ им. В. Г. Шухова показал результат 1 минута 3,14 секунды. Готовил спортсмена к соревнованиям тренер Лев Гудаков.

Отметим, соревнования собрали участников из нескольких десятков стран. Студенты соревнуются в 14 видах спорта: от бадминтона и художественной гимнастики до тхэквондо и баскетбола.