Свыше 38 миллионов рублей отдали белгородцы аферистам за неделю

Обман раскрывается лишь тогда, когда человек решает получить дивиденды и не может вывести деньги со счета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Белгородской области за прошедшую неделю жертвами дистанционного мошенничества стали 84 человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Общая сумма, которую они перечислили аферистам, превышает 38 миллионов рублей. Из них более 14 миллионов рублей белгородцы взяли в кредит.

Один из распространенных способов обмана – мошенничество под предлогом заработка на бирже. Аферисты размещают рекламу в интернете, делают рассылку в мессенджерах или обзванивают потенциальных жертв, обещая высокий доход при минимальных затратах усилий.

После того, как человек переходит по ссылке из рекламы и оставляет контакты, с ним связываются лже-брокеры. Они подробно расписывают процедуру заработка, помогают создать личный кабинет на сайте якобы торговой площадки, убеждают жертву установить приложения на телефон и предоставляют счет для вклада. Создавая видимость того, что сумма на нем постоянно увеличивается, мошенники убеждают инвестировать все больше и больше. Попав под влияние аферистов, многие вкладывают не только личные сбережения, но и взятые в долг или в кредит деньги. Обман раскрывается лишь тогда, когда человек решает получить дивиденды и не может вывести деньги со счета.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, сотрудники полиции рекомендуют не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Легитимность торговой площадки можно проверить на официальном сайте Центрального банка РФ. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании, а не по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах.