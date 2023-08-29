В белгородском Губкине отремонтировали 11-ю школу

Сегодня, 29 августа, в традиционном обращении в соцсетях глава Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкине завершился капитальный ремонт школы №11.

- Уверен, что дети оценят не только качество практических новых учебных классов, отремонтированных, красивых, современных, но и спортивных сооружений, особенно тех, которые находятся на улице – спортивного городка. Я надеюсь, что дети еще больше будут заниматься спортом: играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься другими видами спорта, чтобы быть сильными и здоровыми.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские судебные приставы обязали строителей повторно отремонтировать школу.