Более 1 200 белгородских детей отправятся на отдых в Анапу и «Артек»

Сегодня, 29 августа, и завтра, 30 августа, более тысячи белгородских детей отправятся на отдых в Анапу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Это стало возможным благодаря помощи губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа - Дмитрия Артюхова, за что ему очень благодарны. Отозвались наши друзья, наши коллеги на помощь нашим детям в связи с тем, что детские лагеря у нас по понятным причинам были все лето закрыты, в первую очередь вдоль границы, поэтому очень многие руководители регионов помогают нам сделать все, чтобы продлить радость нашим детям и иметь возможность отдохнуть на море.

По словам Вячеслава Владимировича, еще 200 детей из Белгородского района и Шебекинского округа возьмут курс на «Артек».

- В этом нам помог министр просвещения РФ Сергей Кравцов, наш близкий друг, человек, который переживает за нашу область и очень сильно помогает. Спасибо всем, кто рядом с нами, уверен, что мы решим любые проблемы с такими друзьями, с такой помощью.