В Белгородской области повреждены три дома в результате обстрела ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки Шебекинского городского округа 28 августа. По предварительной информации, никто не пострадал. Есть повреждения в трех частных домах.

- Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в 3 частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Продолжается подворовой обход территории.