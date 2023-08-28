В Белгороде определили источники неприятного запаха

Стали известны источники неприятного запаха, который распространялся в Белгороде и Белгородском районе в прошедшие выходные. Заместитель губернатор Юлия Щедрина рассказала о них в телеграм-канале.

Так, по словам чиновницы, специалисты обследовали территории, чтобы найти источники неприятного запаха.

- По результатам было установлено, что причиной является деятельность животноводческих предприятий в части транспортировки органических удобрений в места временного хранения (на поля) по дорогам общего пользования Белгородского района в границах г. Белгорода. При перевозке данных веществ на автотранспорте отсутствовал полог, что привело к распространению неприятного запаха, - написала Щедрина.

Кроме того, запах мог исходить от органических удобрений, которые наносили на поля в границах Майского и Октябрьского сельских поселений в период с 25 по 26 августа.

- Нарушений технологии внесения не выявлено, при этом неприятный запах присутствовал из-за высокой температуры, установившейся в регионе. С руководителями предприятий проведена работа в части необходимости соблюдения требований при обращении с органическими удобрениями как на полях, так и при их транспортировке, - отметила Юлия Щедрина.