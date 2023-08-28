К фестивалю в Белгороде начали создавать «Белый сад» в парке Победы

Фото: @beladm31

В парке Победы Белгорода начались работы по созданию «Белого сада». Его площадь составит 480 квадратных метров. По задумке ландшафтных дизайнеров, этот сад станет еще одной визитной карточкой областного центра.

Концепция «Белого сада» уже была представлена на Петербургском экономическом форуме. Она посвящена пейзажам Белгородской области и уникальной растительности региона. Специально для проекта «Белгород в цвету» ее масштабировали.

Для создания «Белого сада» ландшафтные дизайнеры приготовили около 4,5 тысяч многолетников, в том числе растения-эндемики, которые произрастают только в нашем регионе. Также сад украсят меловые камни – символ белого города.