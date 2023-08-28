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НовостиОбщество28 августа 2023 15:17

В Белгороде на оклейку окон в школах уйдет порядка 65 тысяч метров бронепленки

Пленку между школами и детсадами распределяет министерство образования
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Стекла в школьных автобусах оклеят бронепленкой.

Стекла в школьных автобусах оклеят бронепленкой.

В белгородских школах и детских садах к 1 сентября наклеят порядка 65 тысяч квадратных метров бронепленки. Укрепят стеклопакеты специальной пленкой только те учебные заведения, которые в новом учебном году вернутся к очному или смешанном обучению.

Речь идет об образовательных учреждениях в 20-километровой зоне от госграницы. Кроме того, в каждой школе, детском саду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, по навыкам оказания первой помощи у педагогов, а также общей антитеррористической безопасности. Также до 1 сентября предстоит укрепить цокольные или подвальные окна мешками с песком.

В первую очередь бронированной пленкой оклеивают окна школ и детских садов. Также оклеят стекла школьных автобусов.