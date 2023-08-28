В Белгороде известная пианистка даст концерт под открытым небом

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Белгородцев приглашают провести последний день лета под хорошую музыку. На смотровой площадке у памятника князю Владимиру в областном центре пройдет концерт под открытым небом.

Для горожан и гостей города выступил пианистка с мировым именем Валентина Лисица. Она исполнит шедевры мировой классической музыки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Валентина Лисица входит в тройку лучших женщин-пианисток планеты. Она покорила ведущие музыкальные сцены мира и была отмечена многими престижными премиями и наградами.

31 августа в 19:00 (0+)