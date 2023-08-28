За сутки по Белгородской области со стороны ВСУ пришлось более 100 ударов

На днях из-за обстрела в Валуйском округе пострадали 6 жителей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии и минометов. Также на регион с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Информацию по обстрелам за 27 августа опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе по Солнцевке выпустили 5 артиллерийских снарядов, по Щетиновке - 7. Помимо этого, здесь насчитали пять гранатометных выстрелов.

В Волоконовском районе в минувшее воскресенье под обстрел попали окраины хуторов Старый и Плотвянка. Здесь насчитали 12 и 24 прилета соответственно.

В Грайворонском городском округе по окраине Сподарюшино выпустили 2 минометных снаряда. Над селом Пороз с дрона сбросили осколочный боеприпас.

В Шебекинском округе накануне обстреляли МАПП «Шебекино» — зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. Также под обстрел попали хутор Бондаренков – 13 минометных выстрелов, в Новой Таволжанке и Середе – по 6, 4 удара по Ленинскому, и по три снаряда пришлось на Белянку и Панков.

Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений не зафиксировано.