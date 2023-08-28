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НовостиОбщество28 августа 2023 14:10

Белгородские власти отложили идею с реабилитацией раненных военнослужащих в «Красиво»

В целях безопасности подберут санатории за пределами 20-километровой зоны от госграницы
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области планировали раненных во время проведения спецоперации белгородцев отправлять на реабилитацию в санаторий «Красиво». Однако из-за оперативной обстановки приняли решение пока отложить эту идею и в целях безопасности подобрать медучреждения за пределами 20-километровой зоны от госграницы.

В ходе оперативного совещания министр здравоохранения области Андрей Иконников сообщил, что уже в сентябре в санатории могли бы принять более 60 пострадавших, а с началом 2024 года число пациентов могло бы увеличиться до 480.

Глава регионального Минздрава также доложил, что для прохождения реабилитации также рассмотрели и подготовили Алексеевскую ЦРБ, Чернянскую ЦРБ, Ново-Таволжанскую больница медицинской реабилитации и Вейделевскую ЦРБ.

- Безусловно, будем готовить. За исключением одного — после того, как позволит оперативная обстановка. Никакой работы в 20-километровой зоне мы проводить не будем. Поэтому Чернянка — да, Алексеевка — да. Посмотреть по другим отделениям центральных районных больниц. Всё остальное — пока нет. Вопрос безопасности, - отметил Вячеслав Гладков.