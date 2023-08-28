За выходные на дорогах Белгородской области полиция выявила 1711 нарушений ПДД. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1711 нарушений Правил дорожного движения за прошедшие выходные. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Так, от управления отстранены 39 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей. Из них 15 раннее были лишены права управления. В отношении 3 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное вождение в пьяном виде.

За непредоставления преимущества пешеходам привлечены к административной ответственности 151 водитель. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте составлено 217 материалов.

132 водителя привлечены к ответственности за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров. Еще 219 водителей нарушили требования технического регламента к светопропускной способности автостекол, 43 допустили выезд на встречную полосу.