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НовостиПроисшествия28 августа 2023 13:45

За выходные на дорогах Белгородской области полиция выявила 1711 нарушений ПДД

219 водителей нарушили требования тонировки автостекол
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За выходные на дорогах Белгородской области полиция выявила 1711 нарушений ПДД.

За выходные на дорогах Белгородской области полиция выявила 1711 нарушений ПДД.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1711 нарушений Правил дорожного движения за прошедшие выходные. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Так, от управления отстранены 39 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей. Из них 15 раннее были лишены права управления. В отношении 3 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное вождение в пьяном виде.

За непредоставления преимущества пешеходам привлечены к административной ответственности 151 водитель. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте составлено 217 материалов.

132 водителя привлечены к ответственности за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров. Еще 219 водителей нарушили требования технического регламента к светопропускной способности автостекол, 43 допустили выезд на встречную полосу.