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НовостиОбщество28 августа 2023 12:48

1170 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, выбрали новое жилье

За неделю 21 житель региона определился с жилплощадью
Наталия ИЛЮШНИКОВА
1170 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, выбрали новое жилье

1170 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, выбрали новое жилье

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня на очередном брифинге министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина рассказала о динамике предоставления жилплощади жителям региона, которые утратили свои дома во время постоянных обстрелов со стороны Украины.

Так, по словам чиновницы, за прошедшую неделю динамика прироста составляет 21 уведомление. Из 1755 пострадавших собственников уведомления получили 1540 жителей, чьи дома были разрушены.

Заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1535 человек, из которых 18 семей планируют воспользоваться вторым видом компенсации - получение жилых помещений большей площади с доплатой. Заявления на конкретную квартиру или дом подписали 1170 собственников. В ближайшее время готовится к выдаче порядка 31 жилого помещения.