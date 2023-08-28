Белгородку привлекли к ответственности за повторную продажу алкоголя подростку. Фото: "КП" Архив

В Белгороде инспекторы ПДН выявили факт продажи алкоголя подростку. По предварительной информации, 63-летняя сотрудница одной из торговых точек продала 14-летнему белгородцу пивной напиток, при этом она не проверила документы юного покупателя и не убедилась в его совершеннолетии. Правоохранители впоследствии выяснили, что нарушительница ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.

На жительницу областного центра завели уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей, исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, на территории Белгородской области 1 и 11 сентября будет запрещена продажа алкоголя.