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НовостиОбщество28 августа 2023 11:53

Больше 110 тысяч белгородцев получили единовременную выплату в 10 и 50 тысяч рублей

Также из внебюджетных источников компенсацию выплатили еще 4 тысячам человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 110 тысяч белгородцев получили единовременную выплату в 10 и 50 тысяч рублей.

Больше 110 тысяч белгородцев получили единовременную выплату в 10 и 50 тысяч рублей.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области больше 110 тысяч жителей приграничных территорий получили единовременную выплату в 10 и 50 тысяч рублей за счет федеральных средств. Еще порядка 4 тысячам белгородцев выплатили компенсацию из внебюджетных средств. Об этом на оперативном совещании правительства рассказала министр соцзащиты региона Елена Батанова.

Так, 10 тысяч рублей получили 61 071 человек, по 50 тыс. рублей получили 53 473 человека. Среди тех, у кого нет прописки, но жители смогли подтвердить фактическое проживание в приграничье Белгородской области, по 10 тысяч рублей получили 2228 человек, по 50 тысяч рублей — 2160 человек.