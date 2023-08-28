Белгородские власти разрешат приватизацию домов многодетным семьям спустя 5 лет после заселения

В регионе изменят порядок предоставления жилья многодетным семьям. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили изменения предоставления жилья многодетным семьям региона. Жилплощадь не будут сразу оформлять в собственность. Семья получит право на приватизацию только через 5 лет проживания в полученной квартире или доме.

Для защиты прав и интересов детей, глава Минсоцзащиты Елена Батанова предложила несколько изменений.

Предварительно решено, что жилье сначала будет передаваться по договору безвозмездного пользования. Семья должна будет заселиться в него в течение трех месяцев. Если за указанный срок этого не произойдет, дом или квартиру передадут следующей семье по очереди.

- В принципе, никаких ограничений для семьи нет. Если тебе нужна квартира, ты в нее въехал и живешь. С другой стороны, это не даст права на дальнейшее отчуждение, продажу этого имущества. Значит, мы защищаем права детей на достойное проживание, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона дал поручение провести на этой неделе дополнительное совещание по вопросу с участием представителей прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, общественных организаций. Изменения в нормативно-правовые документы начнут вносить со следующей недели.