На восстановление поврежденных обстрелами объектов Белгородчине нужно почти 5 млрд

Гладков: "Мы не можем остановить работы, чтобы не допустить еще большего ущерба". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в ходе оперативного совещания министр строительств Белгородской области Оксана Козлитина отчиталась о ходе восстановительных работ поврежденных от обстрелов объектов. На сегодняшний день, по докладу Козлитиной, на территории региона повреждены 176 объектов, 22 из них находятся в зоне ЧС. Это административные здания, школы, детсады, ФОКи, культурные и медицинские учреждения. На ремонт и стройку требуется более 4,9 млрд рублей.

- Восстановление контура требуется провести на 80 объектах. 41 объект восстановлен, шесть - планируется сделать до 1 сентября; по девяти работы завершим до 15.09. На 16 объектах контур закрыт по временной схеме, так как имеются повреждения несущих конструкций, и требуется дополнительная проработка по восстановлению блоков. На восемь объектов пока зайти нельзя из-за интенсивности обстрелов, - сказала чиновница.

Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что все средства на восстановления идут из резервного фонда Белгородской области, поэтому необходимо все расходы тщательно просчитывать.

- Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на финансирование этих объектов, так как с деньгами у нас не все хорошо, как хотелось бы. Другого источника финансирования, кроме как резервный фонд Белгородской области, у нас нет. Но мы не можем остановить эти работы, потому что впереди осенне-зимний сезон, чтобы не допустить еще большего ущерба, - отметил Гладков.