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НовостиОбщество28 августа 2023 10:11

В Белгородской области у оперативного штаба появились новые полномочия

Об этом говорится в указе президента Владимира Путина
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно указу Владимира Путина, в регионах, которые граничат с зоной СВО, оперативные штабы получат в оперативное подчинение силовиков. Такие изменения коснутся регионов, где действует уровень среднего реагирования: Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма, Краснодарского края и Севастополя.

Оперативный штаб Белгородской области сможет координировать работу воинских частей, расположенных в регионе. Представитель Минобороны в штабе будет согласовывать «силы и средства» ВС РФ, МЧС, полиции, Росгвардии.

Кроме того, оперштаб теперь имеет право задействовать добровольцев для контроля порядка, при этом их могут снабжать специальными средствами для охраны границы.