В Белгородской области у оперативного штаба появились новые полномочия

Согласно указу Владимира Путина, в регионах, которые граничат с зоной СВО, оперативные штабы получат в оперативное подчинение силовиков. Такие изменения коснутся регионов, где действует уровень среднего реагирования: Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма, Краснодарского края и Севастополя.

Оперативный штаб Белгородской области сможет координировать работу воинских частей, расположенных в регионе. Представитель Минобороны в штабе будет согласовывать «силы и средства» ВС РФ, МЧС, полиции, Росгвардии.

Кроме того, оперштаб теперь имеет право задействовать добровольцев для контроля порядка, при этом их могут снабжать специальными средствами для охраны границы.