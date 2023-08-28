Шебекинцев могут привлечь к ответственности за подделку документов на выплаты. Фото: "КП" Архив

Ряд недобросовестных жителей Шебекинского округа Белгородской области пытались подтвердить фактическое проживание в муниципалитете, подделывая документы. Их могут привлечь к ответственности. Такую позицию сегодня озвучил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства региона.

О предполагаемых мошенниках, подделывающих документы на получение выплат, областные власти будут сообщать в правоохранительные органы.

- На первом этапе мы к этому относились достаточно лояльно, объясняли людям, что так нельзя. Если есть признаки мошенничества, давайте делать все по закону. Мы максимально идем навстречу людям, но поощрять мошеннические действия тоже не собираемся. Передаем документы в правоохранительные органы для оценки с обоснованием. Если будут приниматься решения об ответственности, то это нужно придать огласке и рассказать, кто, как и что пытался показать, чтобы получить незаконную поддержку, - заявил глава Белгородской области.