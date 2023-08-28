В городах Белгородской области не хватает порядка 8,5 тысяч мусорных контейнеров. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области отмечается острая нехватка контейнеров для ТКО. В муниципалитетах региона необходимо установить порядка 8,5 тысяч, чтобы решить проблему. Кроме того, в регионе нужно обустроить еще не менее 5,7 тысяч контейнерных площадок. Об этом заявил руководитель ЦЭБ Сергей Дуюн. По его словам, для этого потребуется порядка миллиарда рублей. Он отметил, что увеличение контейнерного парка ускорит работу по вывозу мусора и улучшит экологическую обстановку в регионе.

Также по мнению Дуюна, установка заглубленных контейнеров невозможна из-за их высокой стоимости. Да и строительством таких контейнеров на сегодня занимаются лишь зарубежные компании.

Вячеслав Гладков остался недоволен докладом и отметил, что в ЦЭБе вопрос с заглубленными контейнерами попросту не изучили.

- Вы не занимались этим просто. Никакого, прошу прощения, уродства с заглубленными контейнерами нет. Никаких площадок, никаких заборов и крыш не строится. Максимальная эстетика и порядок. Вы говорите, что нам нужно пять тысяч площадок, а Вы готовы обеспечить транспорт? У вас ломается одна машина, весь район встает. Сколько раз я вам не звонил, и вы мне говорили, что у вас сломалась машина и две недели мусор не вывозится. А сейчас вы пытаетесь доказать, что нужно дать денег. Мне очень не понравился ваш доклад, - прокомментировал губернатор.