Белгородские пограничники уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.

На прошедшей неделе в Белгородской области сотрудники Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в очередной раз пресекли попытки незаконного пересечения воздушного пространства госграницы беспилотными летательными аппаратами.

Так, в прошлый вторник, 22 августа белгородские пограничники обнаружили и уничтожили разведывательный БПЛА квадрокоптерного типа, который летел с территории Украины в сторону села Щетиновка Белгородского района.

Еще один квадрокоптер обнаружен в среду, 23 августа в районе села Пороз Грайворонского городского округа. Беспилотник летел с территории Сумской области Украины. Пограничники посадили его с помощью средств РЭБ. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления, в конструкции БПЛА специалисты обнаружили самодельное взрывное устройство, которое установленным порядком было уничтожено.