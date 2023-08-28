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НовостиОбщество28 августа 2023 7:51

В Белгороде высшим знаком отличия области наградили Александра Панина

Награду вручил губернатор во время оперативного совещания правительства
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков вручил высший знак отличия региона «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени Александру Панину. Уполномоченного по правам человека в области наградили за высокий профессионализм, многолетний труд, достигнутые успехи в защите прав и законных интересов граждан.

- Хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу. За заботу о детях. И искренне считаю, что это заслуженна награда. Хочу пожелать здоровья, успеха и всего самого лучшего, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, региональная награда «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» вручается гражданам за выдающиеся заслуги в науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, экономике и иные выдающиеся заслуги перед Белгородской областью.