В Белгороде высшим знаком отличия области наградили Александра Панина

Сегодня во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков вручил высший знак отличия региона «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени Александру Панину. Уполномоченного по правам человека в области наградили за высокий профессионализм, многолетний труд, достигнутые успехи в защите прав и законных интересов граждан.

- Хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу. За заботу о детях. И искренне считаю, что это заслуженна награда. Хочу пожелать здоровья, успеха и всего самого лучшего, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, региональная награда «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» вручается гражданам за выдающиеся заслуги в науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, экономике и иные выдающиеся заслуги перед Белгородской областью.