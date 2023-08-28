В Старом Осколе состоялся Слет молодых специалистов-энергетиков

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Участие в мероприятии приняли молодые работники всех структурных подразделений Белгородэнерго со стажем работы, не превышающим полутора лет.

Сейчас в филиале работает около четырех тысяч человек, и более 30 процентов из них – молодые люди в возрасте до 35 лет. В мероприятии приняли участие 100 человек. Ключевая задача Слета – сплочение коллектива, отработка навыков взаимодействия, командный поиск решений нестандартных задач.

Открыл мероприятие Антон Герасимов. Он напомнил, что 2023 год объявлен в компании Годом молодого специалиста, и отметил важную роль молодежи в формировании будущего энергетики региона и страны в целом.

- Молодежь «Белгородэнерго» – это важная трудовая, интеллектуальная и творческая часть нашего коллектива. Именно они являются проводником новых взглядов, инновационных решений и смелых передовых идей. Мы заинтересованы в том, чтобы у ребят было как можно больше возможностей реализовать свой потенциал на нашем предприятии, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.