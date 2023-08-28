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НовостиОбщество28 августа 2023 7:21

В Белгороде пытаются установить источники распространения неприятного запаха

Предварительно, возникновение вони связано с жаркой погодой
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде пытаются установить источники распространения неприятного запаха.

В Белгороде пытаются установить источники распространения неприятного запаха.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В минувшие выходные жители Белгорода и Белгородского района массово жаловались на неприятный запах. В некоторых районах «ароматы» держались в течение всего дня, а в областном центре запах усилился к вечеру.

Вчера, 27 августа, замгубернатор Юлия Щедрина объяснила, с чем может быть связано распространение зловоний, однако конкретный источник пока не найден.

- Наличие неприятного запаха связано с высокой температурой воздуха. Сейчас устанавливаем источник запаха, так как им могут быть организации ЖКХ, животноводческие и промышленные предприятия. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха в границах жилой зоны. Превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено. О результатах проверки сразу же сообщим, - прокомментировала Щедрина.