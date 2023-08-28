В Белгородской области аграрии приступили к уборке сахарной свеклы

Аграрии Белгородской области начали убирать сахарную свеклу. На сегодняшний день работы проводятся Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Шебекинском и Красногвардейском районах и округах. Урожайность с одного гектара составляет до 650 центнеров. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- Наши аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. Урожайность хорошая - от 400 до 650 центнеров с гектара. Валуйский сахарный завод уже приступил к работе, остальные заводы в ближайшее время начнут работать. Надеюсь, что погода позволит нашим аграриям убрать урожай вовремя, - сказал глава Белгородской области.